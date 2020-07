Sanchez, la trattativa Inter-United non si sblocca: i dettagli. Kumbulla? La scelta di Conte

“Il cartello ‘lavori in corso’ campeggia sul tavolo delle trattative tra Inter e Manchester United”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla situazione legata ad Alexis Sanchez. Il cileno, per ora, è garantito solamente fino al 5 agosto e dopo la sfida col Getafe dovrebbe tornare allo United. Gli incontri tra i nerazzurri ed alcuni emissari del club inglese non hanno sbloccato l’affare: lo United sarebbe disposto a lasciare il Niño Maravilla solo qualora l’Inter decidesse di prenderlo a titolo definitivo. Inter che, riporta Tuttosport, “le sta provando tutte pur di consentire a Conte di avere a disposizione anche Sanchez fino alla fine della stagione”.

KUMBULLA – Oltre alla situazione Sanchez, l’Inter è in corsa per Kumbulla: il presidente del Verona Setti ha confermato che entro il 10 agosto il destino del difensore albanese verrà deciso e i nerazzurri sono in piena corsa assieme alla Lazio. Kumbulla diventerà obiettivo concreto dell’Inter “se come sembra Conte ha dato la preferenza a un’eventuale cessione di Skriniar o Brozovic rispetto a Lautaro”, il giudizio di Tuttosport.