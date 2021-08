Italia, i convocati di Mancini: con Bastoni e Barella torna anche Sensi

Il CT azzurro richiama il centrocampista nerazzurro in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar

Roberto Mancini ha comunicato sul suo profilo Instagram i convocati per la prossima pausa per le Nazionali. L'Italia Campione D'Europa affronterà, nelle tre gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar, Bulgaria, Svizzera e Lituania. Torna in gruppo Zaniolo, arriva Scamacca tra i convocati e torna Kean.