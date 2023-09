Sanchez, messaggio chiaro: più di una quarta punta, ecco come può rendersi utile

Nuove soluzioni per Inzaghi

Sanchez può essere più di una quarta punta anche da un altro punto di vista: contro la Real Sociedad, per esempio, si è piazzato alle spalle degli attaccanti, trequartista in un inedito 3-4-1-2. Una nuova soluzione tattiche per Inzaghi, che potrebbe anche pensare di riproporla in futuro, soprattutto a gara in corso e in situazioni di svantaggio. Insomma, questo "nuovo" Niño Maravilla è pronto a dare il suo contributo alla causa: per l'Inter, che lo ha richiamato a Milano più per motivi economici che di progetto, sarebbe un vero e proprio colpaccio.