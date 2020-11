Real-Inter, Sanchez sente odore di Clasico. Conte spera nel cileno per dare la scossa a Lautaro

Non ci sarà Lukaku al grande appuntamento di domani sera tra Real Madrid e l’Inter. Conte, però, dovrebbe aver recuperato almeno Alexis Sanchez che dovrebbe fare coppia con Lautaro nell’attacco dei nerazzurri. Serve la sua vivacità e velocità per dare una scossa al reparto offensivo nerazzurro che crea tanto ma segna poco. Lautaro non vive il suo miglior momento e la presenza del cileno potrebbe aiutare anche il Toro a ritrovare la via del gol. La scorsa stagione a Barcellona la coppia sudamericana fece vedere grandi cose.

“El Niño Maravilla non è al 100% ed è un po’ colpa del suo amato Cile: anche per quello l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta ha minacciato fuoco e fiamme in vista della prossima sosta. Lo staff medico dell’Inter ha lavorato per metterlo a disposizione di Conte e in queste ore viene rivalutato per capire quanto si potrà forzare la mano. Sarebbe una variante necessaria in un reparto che fatica a realizzare: Lautaro è in evidente fase calante e contro il Parma ha dovuto cantare e portare la croce, cosa che non gli riesce poi così bene. Un partner di ruolo, dinamico e imprevedibile, può aiutare soprattutto questo Toro in cerca di sé”, spiega Gazzetta.it.