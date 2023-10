Padovan: “Inter, col Benfica poteva finire 6-1 ma in attacco è corta. Rispetto al Milan…”

"Queste due partite di Champions del Milan denunciano i limiti offensivi della squadra, non solo degli attaccanti. Avrebbe meritato 6 punti, ma bisogna segnare e nessuno li fa in questo momento. E' in testa alla Serie A ma è la squadra che ha preso 5 gol dall'Inter ed è prima perché l'Inter ha frenato col Sassuolo ma il gap c'è: l'Inter oggi è più forte di tutte in Italia e lo ha dimostrato anche in Champions. Ha vinto solo 1-0 col Benfica ma poteva finire 6-1"

"Per fortuna che c'è Thuram, se Lautaro non segna e ha fatto di tutto per segnare ma non ci è riuscito col Benfica, l'Inter va in difficoltà. Un pochino, il problema del gol ce l'hanno tutti. L'Inter meno perché crea nettamente di più. Si potrà sempre puntare su Lautaro e Thuram? Lì davanti l'Inter è corta, Sanchez forse non era neanche da far tornare all'Inter e Arnautovic torna forse a Natale. L'Inter ha anche tanti centrocampisti che possono segnare, il Milan no"