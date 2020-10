Shakthar-Inter, sicuri tre assenti per Conte. Sanchez e Sensi, il punto della situazione

Archiviato il successo sul campo del Genoa, per l’Inter è già tempo di pensare alla trasferta di Kiev. I nerazzurri affrontano martedì sera lo Shakhtar Donetsk, per la seconda giornata del girone B di Champions League.

Sicuri assenti Skriniar, Gagliardini e Radu, non ancora guariti dal coronavirus, mentre sono da valutare le condizioni di Sanchez e Sensi.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: “Tutti e tre dovranno ritrovare la condizione atletica dopo il lungo stop e non ci saranno martedì in Champions dove sono in dubbio anche Sanchez e Sensi, che ieri non era neppure in panchina e ha corso a parte nel pre partita“.