Inter-Sanchez, storia cambiata: Alexis garanzia per Conte. E i numeri parlano chiaro

Rispetto alla scorsa stagione, la storia di Alexis Sanchez all‘Inter è completamente cambiata. L’anno scorso, di questi tempi, l’attaccante cileno lottava contro i guai fisici che lo hanno tenuto fuori praticamente per trequarti di stagione. In questo 2020-21, invece, l’ex Manchester United ha dimostrato di essere un’importante risorsa per Antonio Conte:

“Se Sanchez si confermasse anche come bomber, per il tecnico leccese sarebbe un bel vantaggio anche in prospettiva generale. Eviterebbe infatti di doversi affidare sempre ai soliti Lukaku e Lautaro. Per la verità lo sta già facendo, approfittando del fatto che il cileno, al di là di 3 gare saltate per un piccolo guaio muscolare, è stato sempre disponibile”.

“E così il risultato è stato che ha giocato da titolare ben 5 volte sulle 14 uscite ufficiali di questa stagione. Di questi tempi, un anno fa, la situazione era ben diversa. Alexis, infatti, era sbarcato alla Pinetina in condizioni precarie e, una volta recuperata la forma, in nazionale, aveva rimediato un grave infortunio alla caviglia, che l’aveva tolto dal campo per 3 mesi“.

(Fonte: Corriere dello Sport)