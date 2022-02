Satriano: “Inter, faccio il tifo per lo scudetto. E sogno di tornare”

Il calciatore di proprietà del club nerazzurro sta giocando in prestito al Brest e lavora per essere un giorno titolare in Serie A

Eva A. Provenzano

Martin Satriano, giocatore di proprietà dell'Inter, in prestito al Brest da gennaio, ha parlato dei suoi obiettivi in un'intervista concessa a TuttoSport. Il calciatore ha spiegato: «Mi sono trasferito in Francia ed è una decisione presa d'accordo con il mio agente e il club nerazzurro. Ci piaceva il progetto. Ho giocato pochissimo con Inzaghi ma quei mesi in prima squadra mi sono serviti tantissimo. Ho imparato molto da giocatori più esperti, dal tecnico e dallo staff e sono cresciuto».

«Io sono andato in ritiro pensando solo a fare il meglio possibile. Sono un ragazzo che lavora tanto, si impegna e che vuole maturare velocemente», ha aggiunto il calciatore. «Ho cercato di capire i segreti di Sanchez, Dzeko, Correa e Lautaro, sono tutti giocatori fortissimi. Per caratteristiche guardavo di più a Martinez ma penso di aver preso qualcosina da ognuno di loro. Se voglio essere un giorno l'attaccante titolare dell'Inter? Sì, speriamo. Ma sono agli inizi, dovrò sudarmi questa possibilità. Ma voglio arrivarci con il mio lavoro e mettendoci umiltà. Punte nerazzurre in difficoltà, se ho pensato che avrei potuto aiutare? Sono contento al Brest, perché gioco. Ma un pensiero simile mi è venuto in mente. Perché tengo all'Inter è faccio il tifo perché vinca lo scudetto», ha detto sull'Inter.

E c'è con lui Agoumé che lo sta aiutando ad ambientarsi: «Eravamo stati in ritiro insieme, mi sta facendo da traduttore perché non conosco bene il francese. Ha talento e può andare lontano».

(Fonte: TuttoSport)