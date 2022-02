Inter, si riparte dal Genoa e dai titolarissimi di Inzaghi

L'allenatore nerazzurro sa di dover riprendere un cammino interrotto: userà i suoi uomini migliori anche contro i rossoblù

Si riparte dalla partita con il Genoa e dai titolari di Inzaghi. Perché dopo un punto fatto in tre partite serve riprendere il giusto cammino. E così tutti concordi i media sportivi italiani, mister Inzaghi sa di non poter più sbagliare e allora in campo si vedrà il ritorno di Brozovic e Bastoni (assenti per squalifica contro il Sassuolo), Dumfries dal primo minuto sulla destra e Dzekoin attacco con Lautaro Martinez accanto a lui, alla ricerca del gol perduto. Intanto si sta per svuotare l'infermeria della Pinetina.