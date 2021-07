Scamacca, l’agente spinge forte per l’Inter. “Questo l’incastro per prenderlo”

Lavori in corso, Scamacca è il nome sul quale si stanno concentrando le attenzioni del club campione d’Italia

E' quello di Gianluca Scamacca l'ultimo nome fatto in casa Inter per rinforzare il reparto d'attacco. Il ruolo del vice-Lukaku è sempre stato un tassello mancante negli ultimi due anni in casa nerazzurra e il classe '99 sarebbe un profilo molto interessante. E la pista si sta facendo sempre più calda, come spiega Calciomercato.com: "Lucci, agente di Scamacca, sta spingendo fortemente per portare in nerazzurro l’ariete ex Genoa.