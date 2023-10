È sempre più Ital-Inter: piace Colpani ma non solo, la strategia di Marotta

Sabato sera a Bari contro Malta, Luciano Spalletti ha schierato dall'inizio quattro giocatori dell'Inter più Acerbi e Frattesi in panchina, con il secondo entrato e andato in gol. Come sottolinea Tuttosport, è sempre Ital-Inter. "La scelta di puntare su uno zoccolo duro italiano è uno dei dogmi storici dell’ad Marotta, sposato però in toto dal ds Ausilio e valorizzato da Inzaghi, e su questa linea l’Inter intende proseguire. Così si spiega l’ingaggio in estate di Frattesi, destinato però a non rimanere l’ultimo colpo tricolore. La dirigenza, infatti, guarda soprattutto all’estero per pescare altri parametri zero d’impatto, ma non perde di vista i talenti nostrani".