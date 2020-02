GdS: “Handanovic, Conte potrebbe decidere domenica. In attacco scelte fatte, ma…”

In vista della sfida col Milan, il tecnico dell’Inter Conte ancora non sa se potrà utilizzare o meno capitan Handanovic. Dubbio anche in mezzo al campo, mentre in attacco Sanchez dovrebbe far coppia con Lukaku:

Ancora c’è il dubbio Handanovic e resterà fino a sabato o domenica. Almeno fino a venerdì sabato non toccherà il pallone, sarà decisiva la rifinitura di sabato, ma non è escluso che si possa decidere anche domenica. C’è comunque Padelli che ha fatto buona figura ed è pronto. Pare che Sanchez sia avvantaggiato, la partita di Esposito a Udine non all’altezza. Sanchez ha dato la scossa, Conte sempre molto chiaro e deciderà in base agli allenamenti. Eriksen? Sarà una sfida decisiva anche per lui, debuttare bene nel derby sarà importantissimo