FCIN1908 / Sensi ritrova il gruppo, Inter convinta di una cosa: c’è un solo modo per…

Come si combatte la sfortuna? Il centrocampista ha ritrovato il gruppo e ora l'obiettivo è uno solo

Stefano Sensi potrebbe rientrare definitivamente in gruppo tra oggi e domani (ieri ha fatto la prima seduta insieme alla squadra). C'è una fisiologica cautela quando si parla del centrocampista ex Sassuolo, anche se l'infortunio di questa stagione rientra in quelli di tipo traumatico e non è quindi muscolare. Una sfortuna nella sfortuna, che va ribaltata in un solo modo. Tornando in campo.