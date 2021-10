Inter, Sensi titolare con la Lazio? “C’è il precedente, difficile che Inzaghi…”

Simone Inzaghi dopo lo stop di Correa valuta tutte le possibili alternative per l'attacco della sua Inter verso la Lazio

Stefano Sensi dall’inizio accanto a Dzeko in attacco contro la Lazio? Simone Inzaghi pensa a tutte le variabili dopo lo stop di Joaquin Correa (che comunque non preoccupa) e visto che Lautaro e Sanchez torneranno solo a ridosso del match. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport sul centrocampista ex Sassuolo.