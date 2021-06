Ausilio e Marotta fissano la cifra, ma Sensi vuole l’Inter. “Fiducioso sull’ok di Inzaghi”

Il centrocampista scommette sulla sua permanenza all'Inter con il nuovo tecnico e non pensa alle offerte

Tra i giocatori che dovranno parlare con Simone Inzaghi per capire cosa sarà del loro futuro c'è anche Stefano Sensi. Il centrocampista ha avuto un grandissimo impatto alla prima stagione in nerazzurro, poi gli infortuni hanno condizionato anche la seconda stagione. Ora ha superato l'ultimo fastidio, tanto che Mancini non ha voluto rinunciare a lui per l'Europeo. "La speranza - non servirebbe nemmeno sottolinearlo - è che l'azzurro possa spronarlo per riprendere il discorso iniziato nel 2019 con tre gol (contro Lecce, Udinese e Sampdoria), quattro assist e più di una magia regalata ai tifosi interisti", spiega Gazzetta.it.