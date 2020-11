Serie A, il confronto con l’anno scorso: Inter e Juve male a braccetto. Sorprende la migliore

Che l’inizio di stagione dell’Inter fosse lontano da quelli degli ultimi anni era già abbastanza chiaro. La conferma arriva però dal focus proposto dalla Gazzetta dello Sport sul proprio sito. I colleghi hanno confrontato le prime sette giornate di questa stagione con lo stesso lasso di tempo dello scorso anno. E il raffronto non sorride di certo ai nerazzurri, ma non solo: “Inter e Juve vanno a braccetto, con ben 6 punti in meno rispetto all’annata 2019-20, quando erano prima e seconda. Seguono il Torino di Giampaolo a -5 e l’Atalanta di Gasp a -3, come Fiorentina, Udinese, Parma e Bologna. Un solo punto in meno per il Cagliari di Di Francesco”.

Chi invece guarda tutti dall’alto in questa particolare classifica è il Sassuolo di De Zerbi: “La sorpresa del 2020-21 è il Sassuolo di De Zerbi, tuttora imbattuto (4 vittorie e tre pareggi). I neroverdi sono secondi a 15 punti dietro il Milan capolista, e hanno addirittura 9 punti in più dell’anno scorso, anche se con una gara in più perché l’anno scorso ne aveva giocate 6 (rinviata la sfida col Brescia)”.

Dietro i neroverdi, c’è proprio il Milan: “I rossoneri hanno 8 punti in più rispetto all’anno scorso, quando in panchina c’era Giampaolo. Poi, il 9 ottobre, l’arrivo di Pioli e l’inizio di un progetto che ancora continua. Tra le altre molto bene la Samp di Ranieri, reduce da vittorie importanti contro Atalanta e Lazio (+7), e il Verona di Juric (+3), miglior difesa del campionato con 5 gol subìti. Seguono Roma e Napoli con +2 e +1 (gli azzurri hanno un punto di penalizzazione). Chiudono Lazio e Genoa, le uniche ad avere gli stessi punti dell’anno scorso: 5 per i liguri, 11 per i biancocelesti”.