Serie A, due ipotesi per la ripartenza: ecco le date. Domenica 3 maggio giornata decisiva?

L’assemblea di Lega di ieri ha chiarito, una volta per tutte, la posizione compatta dei club di Serie A: tutti e 20, infatti, sono d’accordo nel provare a finire la stagione, a tal punto che, i presidenti avrebbero già pensato a due date per la ripartenza.

ECCO LE DATE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prima data pensata è il 13 giugno con la 27° giornata (Inter-Sassuolo oltre ad Atalanta-Lazio e Bologna-Juve per quel che riguarda le prime tre) salvo poi proseguire, con i recuperi dei match in sospeso il 17 giugno con l’obiettivo di finire l’1 agosto dopo la finale di Coppa Italia, prefissata per il 22 luglio. L’1 agosto è la data ultima anche per la seconda ipotesi che vedrebbe la ripartenza ufficiale il 20 giugno, con i recuperi dei match in sospeso il 24 dello stesso mese ma senza la disputa della Coppa Italia. “Per la ripresa degli allenamenti, e quindi di tutto il resto, resta però fondamentale un passaggio: l’incontro fra la Federcalcio e il Comitato Tecnico Scientifico del Governo per trovare un accordo sul protocollo medico. Domenica dovrebbe essere il giorno”, evidenzia Sky Sport.