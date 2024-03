In particolare, la richiesta è stata quella di inserire tra i servizi che potranno essere svolti sull’area “Servizi culturali, per lo sport e il tempo libero: servizi, attrezzature e impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative, culturali, sportive e di intrattenimento” con in particolare la precisazione “arene, stadi e strutture di intrattenimento”.

Il testo quindi recita: “Nelle destinazioni d’uso complementari a Servizi pubblici/di interesse pubblico o generale sono ricomprese anche le arene, gli stadi, le strutture di intrattenimento, anche di rilevanza comunale e/o metropolitana”. Una richiesta che era stata accolta con 14 voti favorevoli e un solo astenuto in Consiglio Comunale a Rozzano lo scorso ottobre e che ora diventa effettiva.

L’Inter così ora prosegue le valutazioni, con la società che è al lavoro con i suoi consulenti per la verifica dell’area. Il prossimo aprile scadrà l’esclusiva per lo studio di fattibilità concessa Infrafin nei mesi scorsi, ma resta comunque la possibilità di proroga per un ulteriore periodo", conclude il portale.

