Skriniar, tra l’Inter e il Psg ballano 8 milioni. Domani arriverà una nuova offerta

L'affare entra nella settimana decisiva, lunedì il Psg potrebbe presentare un rilancio per assicurarsi il difensore dell'Inter

"Nuovi contatti tra il Psg e l'Inter andranno in scena in settimana per sbloccare la trattativa Milan Skriniar. Il difensore ha scelto la Francia - quadriennale da 8 milioni - e aspetta l'accordo tra i due club. Tra le società ballano 8 milioni di euro (offerta 62 milioni, richiesta 70) che il club parigino potrebbe colmare con i bonus. Domani il Psg presenterà la sua nuova offerta da 65 milioni di euro più bonus", rivela Repubblica.