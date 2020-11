Mossa a sorpresa dell’Inter che ha detto no al rimpianto: Skriniar ringrazia e torna da Conte

Non fanno altro che scriverglielo. I tifosi nerazzurri ad ogni post di Skriniar tornano a ricordargli: “Finalmente sei tornato, ti stavamo aspettando”. Il difensore slovacco si è ripreso il posto da titolare che aveva perso nell’ultima parte della scorsa stagione. Fino a marzo Conte lo aveva mandato spessissimo in campo dal primo minuto (su 26 partite in Serie A aveva giocato per 90 minuti in 24 occasioni). Dopo il lockdown su 13 gare in campionato ne aveva giocate cinque da titolare per 90 minuti, due le aveva saltate per squalifica. Per tre volte aveva giocato solo uno spezzone di gara e per due volte era rimasto in panchina. Non era stato brillantissimo. La differenza rispetto al suo impiego si era vista soprattutto in Europa League: dagli ottavi fino alla finale. In quattro gare era rimasto in panchina tre volte e aveva giocato solo nella gara contro il Leverkusen sei minuti.

Conte aveva preferito Godin e si era iniziato a parlare del suo addio all’Inter. Tanto che pure il Tottenham si era presentato alle porte nerazzurre con un’offerta per lui. Alla fine, un po’ a sorpresa (dato l’impiego nell’ultima parte dello scorso anno), a partire è stato l’uruguaiano. ‘Skri’ invece è rimasto a Milano. Ma, quando non era ancora chiuso il calciomercato, la nuova stagione era cominciata con una panchina (nella prima gara con la Fiorentina). Poi 90 minuti con il Benevento e 79′ con la Lazio. È ricominciata così la sua marcia in maglia interista. Ma il covid19 lo ha bloccato, durante la prima pausa per le Nazionali, per venti giorni in Slovacchia. Così ha saltato tre partite (Milan, Genoa, Parma). È rientrato l’8 novembre contro l’Atalanta e ha giocato l’intera partita. Poi è ripartito per le Nazionali. Al ritorno in Italia 25 minuti in campo col Toro e 90′ contro il Sassuolo.