ESPN – Skriniar, il Tottenham non molla. E dalla Premier assalto all’Inter da un’altra big

Dopo il lungo corteggiamento del Tottenham, Milan Skriniar è rimasto all’Inter. Il difensore slovacco è appena rientrato dopo essere guarito dal Covid-19 e si propone per una maglia da titolare per la gara di domenica contro l’Atalanta. Ma le voci di mercato non si sono frenate e a gennaio il Tottenham potrebbe rifarsi di nuovo sotto. Mourinho non ha mollato l’obiettivo ed è pronto a tornare in pista nel mercato invernale o in estate.

Secondo Espn, però, gli Spurs non sarebbero l’unico club sulle tracce di Skriniar. Anche il Liverpool, infatti, ha sondato la pista che porta allo slovacco, dovendo sostituire l’infortunato Van Dijk. I Reds potrebbero disturbare i rivali del Tottenham nella trattativa, avendo urgenza di trovare un rinforzo per il reparto arretrato.