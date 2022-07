Skriniar si riprende l’Inter. Inzaghi chiaro con la proprietà: “Cederlo è un azzardo”

Lo slovacco è rientrato in gruppo in attesa di novità sul futuro. Non è incedibile, ma il tecnico non vuole perderlo

Andrea Della Sala

In attesa di avere la certezza di poter vestire anche nella prossima stagione la maglia dell'Inter, Milan Skriniar si prepara per il debutto stagionale. Lo slovacco ha definitivamente recuperato dall'infortunio e sta già lavorando col resto del gruppo.,

"Dopo le settimane di sedute differenziate, durante le vacanze e alla Pinetina, è pronto per "riappropriarsi" dell'Inter, la squadra che non ha mai "mollato" neppure quando il suo trasferimento al Psg sembrava questione di giorni. Attorno a lui e alla sua vendita è calato il silenzio. O meglio, le indiscrezioni circolano perché il Psg non ha ancora trovato un difensore di valore e il Chelsea, che segue pure un altro nerazzurro (Dumfries) ha perso Koundé, finito al Barcellona. Di concreto però non c'è niente. Al momento. Perché se l'area tecnica e Inzaghi hanno fatto e faranno tutto il possibile per scongiurarne la partenza (rinnovo già pianificato), una proposta da 70 milioni o più farebbe vacillare Steven Zhang", fa il punto della situazione il Corriere dello Sport.

"Ora che Bremer non è più sul mercato, cedere Skriniar comporta il rischio di non trovare un sostituto alla sua altezza (magari arriverebbero due centrali di valore inferiore). E' un azzardo che Marotta, Ausilio, Baccin e soprattutto Inzaghi non prendono in considerazione. Il tecnico è stato chiaro con la proprietà che però ha l'ultima parola. Ecco perché il "capitolo cessione" non può essere archiviato, Milan non può essere definito incedibile e l'intermediario dell'operazione, Paolo Busardò, sonda il terreno tra Parigi e Londra", spiega il quotidiano.