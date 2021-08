Capello: “Inter e Juventus alla pari senza Lukaku e Ronaldo. La Serie A…”

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus dice la sua sulla stagione di Serie A appena cominciata e sui nuovi valori di forza

Fabio Capello, intervitato da Tuttosport, ha parlato della stagione di Serie A appena cominciata e dei nuovi valori di forza del campionato: "Inutile negare l'evidenza. Basta vedere il numero di maglie che vendevano i giocatori in questione come Lukaku e Ronaldo per capire che effettivamente il nostro campionato ha perso i giocatori migliori. Non che sia di consolazione, ma è un fenomeno che sta riguardando anche la Spagna, che ha perso Messi e che, non a caso, per compensare sta cercando di prendere Mbappè. Spagna che a suo tempo aveva perso anche Ronaldo, sia chiaro".