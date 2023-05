GdS – Tre giorni di riposo ma infortunati al lavoro: Skriniar e Mkhitaryan puntano a Istanbul

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, che ha regalato la qualificazione aritmetica all'Inter alla prossima Champions League con una giornata d'anticipo, Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che tornerà al lavoro mercoledì per preparare poi la sfida contro il Torino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che assicura che contro i granata avranno spazio Handanovic, De Vrij, Bellanova, Asllani, Gagliardini e Gosens, con Dzeko che giocherà dall'inizio anche per far riposare Lautaro. La Rosea, poi, riporta anche aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati:

"Non tutti i nerazzurri, però, usufruiranno di una breve vacanza. Milan Skriniar, per esempio, sta forzando i tempi per essere a disposizione a Istanbul e in questi giorni sarà alla Pinetina per svolgere sul campo uno specifico programma di riatletizzazione che ha già iniziato. Il via libera ottenuto giovedì a Bordeaux, dove era stato operato alla schiena, gli ha permesso di intensificare i carichi e il suo obiettivo sarebbe quello di mettere qualche minuto nelle gambe sabato scorso a Torino. Complicato pensare che possa essere titolare a Istanbul, ma Skriniar intanto vuole essere a disposizione, poi si vedrà..."