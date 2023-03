Sky – Inter verso il Porto, buona notizia per Inzaghi: Skriniar parzialmente in gruppo

L'Inter è tornata in campo ad Appiano Gentile per preparare la cruciale sfida del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in Portogallo contro il Porto di Conceicao. Come riferisce Sky Sport, arriva una buona notizia per Simone Inzaghi: Milan Skriniar, infatti, ha lavorato parzialmente in gruppo e non ha dunque ancora alzato bandiera bianca in vista della sfida di martedì sera. Lo slovacco, quindi, continua a migliorare. Se non dovesse farcela, però, è pronto al suo posto Darmian.