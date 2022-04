Inter, piano anti Premier: Skriniar pronto a firmare. Rinnovo fino al 2026 in stile Barella

Il difensore slovacco è il prossimo che l'Inter vuole firmare per tenere lontano Manchester United e Tottenham

Andrea Della Sala

Dopo in rinnovi di Bastoni, Barella e Lautaro, l'Inter vuole blindare un'altra delle colonne portanti della squadra: Milan Skriniar. Il difensore slovacco sta vivendo l'ennesima stagione di alto livello e gli estimatori non mancano di certo. Alla finestra ci sono, infatti, il Manchester United e il Tottenham di Conte. Per questo il club nerazzurro ha deciso di accelerare le trattative.

"Potremmo sintetizzarlo come piano anti-Premier. L’Inter ha urgenza di rinnovare l’accordo. La scadenza, 2023, racconta tutto. Allungarla, portarla fino al 2026, vuol dire mettere comunque la società nerazzurra in una posizione di forza, anche a fronte di possibili assalti estivi dei club sopra citati. Oggi Skriniar, tanto per intendersi, è il calciatore in rosa con il maggior mercato. Più di Lautaro, più dello stesso Barella. Ecco perché entro la fine della stagione la società nerazzurra e il difensore slovacco si siederanno intorno a un tavolino, per tracciare le linee del nuovo contratto. È chiaro che i rinnovi dell’ultima stagione – da Lautaro a Barella, fino a Brozovic – orienteranno il discorso economico. Oggi Skriniar guadagna 3,5 milioni, oltre ai bonus. Servirà ritoccare all’insù quella cifra, ovviamente. L’Inter ha in mente di offrire al difensore un accordo in stile Barella, che faccia salire gradualmente lo stipendio. Ma che comunque garantisca al difensore un incremento fin dalla prima stagione. E dunque è pensabile che la nuova asticella possa essere fissata sui 4,5 milioni più bonus in partenza, fino a un contratto che negli anni a seguire supererà quota 5 milioni", riporta La Gazzetta dello Sport.

"È logico che, a 12 mesi dalla scadenza, il rischio che la trattativa venga “inquinata” da inserimenti altrui non si può escludere del tutto. Che, ad esempio, proprio alla fine della stagione le richieste al giocatore si facciano pressanti, dai due club inglesi già citati ma pure da altre squadre interessate. In questo senso però l’Inter si sente relativamente tranquilla: Skriniar non ha mai mostrato volontà di andar via. E allora ecco perché la strada verso il rinnovo non sembra particolarmente difficile da affrontare. Il nuovo contratto, in fondo, fa comodo a tutti. Al giocatore, che vedrebbe riconosciute le sue prestazioni. E alla società, che avrebbe a quel punto la forza di dire no agli assalti della Premier", spiega il quotidiano.