Skriniar, ecco quanto offriva il Tottenham: errore scongiurato, l’Inter alza prezzo e muro

L'estate di Milan Skriniar è stata molto turbolenta. Il difensore slovacco è stato daverro ad un passo dal trasferimento al Tottenham

Eppure, Skriniar ha dovuto sudare per riprendersi il posto in squadra. E in estate è stato davvero ad un passo dalla cessione. Il Tottenham di Jose Mourinho era arrivato in Italia con i suoi emissari per acquistare il difensore ma l' Inter non ha voluto fare concessioni sul prezzo.

Oggi paga la "scelta di non cederlo per 35 milioni di euro più bonus, la cifra che metteva sul piatto il Tottenham in estate per il centrale ex Sampdoria. Se dal Liverpool non è mai arrivata alcuna offerta ufficiale o ufficiosa, il Tottenham ha fatto sul serio a settembre ma l'Inter non è mai voluta scendere sotto i 50 milioni e oggi valuta Skriniar almeno 60 milioni di euro come sempre fatto in questi anni", sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com.