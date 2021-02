Skriniar: “Abbiamo sofferto tutti insieme, questo è importante. Carico la squadra perché…”

Le parole di Milan Skriniar a Inter TV dopo la bellissima vittoria dei nerazzurri a San Siro. Il difensore ha caricato la squadra senza sosta.

"Una partita preparata bene, secondo me abbiamo fatto molto bene anche quando c'era da soffrire perché lo abbiamo fatto tutti insieme come una squadra e questo è importante. Una vittoria importante. L'esultanza di gruppo? Si è visto al terzo gol che era un gol importante importante, la Lazio aveva riaperto un po' la partita. Questo terzo gol era molto importante, per questo eravamo molto contenti". Milan Skriniar riassume con queste parole l'importanza della vittoria a San Siro.