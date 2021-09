Inter-Skriniar, rinnovo vicino: “Cifre e nuova scadenza. Milan ha chiesto al suo agente di…”

Anche ieri, fra i migliori dell'Inter. Per ribadire ancora una volta il suo ruolo fondamentale in questa squadra

Anche ieri, fra i migliori dell'Inter. Per ribadire ancora una volta il suo ruolo fondamentale in questa squadra, e per confermare la bontà della decisione dei nerazzurri di trattenerlo a Milano nonostante la corte del Tottenham. Milan Skriniar è pronto a restare interista ancora a lungo. E, come scrive calciomercato.com, a prolungare presto il contratto in scadenza nel 2023: