Sky – Cuadrado, confermato intervento al tendine in Finlandia. Out almeno 3 mesi

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ora c'è anche la conferma. E arriva da Sky Sport: Juan Cuadrado ricorrerà all'intervento chirurgico per provare a mettere fine ai tormenti causati dalla tendinite che lo attanaglia ormai da mesi. Il colombiano ha provato a stringere i denti, nella speranza di evitare l'operazione, ma ogni tentativo è stato vano.

Da qui la decisione, presa in accordo con lo staff medico nerazzurro, e confermata da Matteo Barzaghi da Appiano Gentile: "Cuadrado si opererà nei primi giorni della settimana prossima in Finlandia al tendine d’Achille sinistro. Si opererà a Turku dal professor Lasse Lempainen. Out almeno 3 mesi".