Sky – Pavard, strategia Inter andata a segno. Bayern ha dato garanzie: presto a Milano

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, il difensore francese sarà il rinforzo per il reparto arretrato di Inzaghi. Il giocatore vuole l'Inter e presto sarà a Milano

Benjamin Pavard vestirà presto la maglia dell'Inter. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, il difensore francese sarà il rinforzo per il reparto arretrato di Inzaghi. Il giocatore vuole l'Inter e presto sarà a Milano per iniziare la sua nuova avventura.

Secondo quanto riportato Sky Sport: "Il Bayern ha dato garanzie all'Inter poco fa, l'affare si farà. La strategia dell'Inter di mettere una deadline è andata a segno, visto che i tedeschi hanno contattato l'Inter dicendo che il giocatore arriverà presto a Milano per sostenere le visite e firmare il contratto, quindi non c'è più frenesia. L'Inter spenderà 30 milioni più 2 di bonus. Accordo col giocatore c'è già che non vede l'ora di giocare con l'Inter".