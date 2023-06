Bellinazzo: “Inter? Suning al lavoro per rifinanziare. Non ha senso cedere ora perché…”

A margine della presentazione del suo libro "Le nuove guerre del calcio", Marco Bellinazzo , giornalista, ha parlato così dello sviluppo del calcio in Arabia ma non solo. Le sue parole raccolte dall'inviato di FcInter1908 Daniele Vitiello: "Siamo in una fase storica incredibile, creerà uno spartiacque tra il calcio che c'era prima e di quello che verrà. Indubbiamente c'è la tentazione dei club in difficoltà di monetizzare sui calciatori che hanno, non parlo solo dei club italiani: il rischio è quello di andare a depauperare alcuni campionati, solo la Premier può reggere la concorrenza. Tantissimi giocatori stanno andando nei club di proprietà di PIF, che ha acquisito il 75% dei principali club sauditi: l'obiettivo è creare una grande lega che possa competere con la Premier e superare gli altri campionati. L'Uefa sta monitorando una situazione molto pericolosa ma non sta ponendo le giuste contromisure: verrà riformato il FPF, si parlerà di sostenibilità ma ci verranno a comprare tutti i migliori giocatori. Questo tipo di pericolo merita una risposta diversa.

Il futuro dell'Inter? Il 2024 è una data finanziaria essenziale per capire che scelte farà Suning. Il tipo di finanziamento legato a uscite e risparmi andava bene per alcuni anni, ma l'Inter non può proseguire su quella strada e Suning deve fare alcune scelte. Ha ottenuto un risultato incredibile come la finale, che dà lustro al brand e permette di superare il problema dello sponsor: c'è un problema di tassi molto alti, altrimenti il prestito sarebbe già stato rifinanziato. Suning sta lavorando molto con Oaktree e i suoi advisor per rifinanziare il debito: in questo momento non avrebbe senso cedere il club in attesa degli sviluppi sugli stadi che ci saranno nei prossimi 2-3 mesi.