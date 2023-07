Post-Lukaku, Sky: “Inter, Balogun il preferito. E ci sono altri 3 nomi pronti”

Si è ufficialmente aperto il casting dell'Inter per trovare il successore di Romelu Lukaku. Il club nerazzurro, dopo aver appreso del flirt tra il belga e la Juventus, ha deciso nella giornata di oggi di abbandonare la pista per il belga e di cercare altro sul mercato. Questi gli obiettivi per l'attacco di Marotta e Ausilio secondo Sky: "Balogun è il preferito (come confermato da FcInter1908, ndr) come investimento giovane, Nzola se si dovesse scegliere un profilo più "pronto", Morata e Taremi gli altri due nomi per andare sul sicuro ma su di loro c'è la concorrenza di Roma e Milan".