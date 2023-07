FCIN1908 / Inter, ecco i tre nomi per l’attacco: con Balogun e Morata c’è Sesko

I tre nomi per l'attacco

Mehdi Taremi è una pista su cui non bisogna concentrarsi troppo. I tre nomi sono Folarin Balogun, probabilmente in cima alla lista di Ausilio e del club, valutato circa 35/40 milioni dall'Arsenal; il secondo è Alvaro Morata, per Inzaghi più pronto; il terzo è quello di Benjamin Sesko, che piace molto al club, ma è molto difficile. Sono questi al momento i profili valutati dai dirigenti nerazzurri. Quei 40 milioni che sarebbero andati al Chelsea per Lukaku vanno messi in preventivo per l'attacco.