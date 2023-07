In Inghilterra parlano dell'operazione che potrebbe portare il camerunense allo United: tutte le parti in gioco sono d'accordo sulla riuscita della trattativa

Sessanta mln è la cifra che l'Inter ha sempre fatto sapere di volere per cedere Onana. E a quanto pare da questa cifra il club nerazzurro non sarebbe mai sceso. Lo scrive Skysports: il sito del canale inglese parla di colloqui ancora in corso tra le parti per cercare un compromesso che accontenti tutti e porti alla chiusura della trattativa.