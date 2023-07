GdS – Onana-United, affare alle battute finali: cifre e tempistiche per la chiusura

[…] Per di più la questione portieri non può essere secondaria nei giorni in cui parte il precampionato - giovedì - con il raduno ad Appiano Gentile e il contestuale ritiro. Così come i Red Devils hanno già incassato la lettera d'addio di David De Gea e stanno impazientemente aspettando il camerunese, allo stesso modo Simone Inzaghi vorrebbe avere il prima possibile i nuovi portieri a disposizione per cominciare il lavoro di amalgama con la squadra e con il reparto difensivo. Raffaele Di Gennaro (del Gubbio) è stato scelto come terzo e nei primissimi giorni alla Pinetina ci dovrebbero essere i rientranti (da Volendam e Auxerre) Filip Stankovic e Ionut Radu a completare il trio. Ma la stagione 2023-2024 si baserà su altri nomi: c'è fretta di conoscerli”, si legge.