Zeman: “Inter fuori dalla CL? Con quell’organico si poteva permettere il triplo impegno”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Zdenek Zeman ha parlato così delle difficoltà che il calcio italiano ha incontrato in Europa:

"Penso che siano vere tante cose: per esempio che siamo indietro fisicamente, tecnicamente e anche tatticamente. E nessuno nega che, per natura nostra, non siamo mai stati grandi lavoratori. Però sta succedendo anche altro e di questo bisogna tenerne conto».