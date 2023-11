Marotta ritrova una Juventus cambiata: è rimasto l’unico che voleva all’Inter…

Juventus-Inter metterà ancora una volta di fronte anche Beppe Marotta e il suo passato. L'attuale amministratore delegato nerazzurro tornerà a Torino da avversario, contro quella squadra che ha portato sul tetto d'Italia per diversi anni. E dalla quale avrebbe voluto attingere quando è passato in nerazzurro. Anche oltre la possibilità, poi raggiunta, di avere Antonio Conte in panchina.