Quanto costa Messi? Per l’Inter oltre il 18% del fatturato. City-Psg: i numeri e quel 66 a 90…

Lionel Messi ha deciso di lasciare il Barcellona e la decisione, confermano in Spagna, è irrevocabile. Secondo i bookmaker, sono Manchester City, Inter e Psg le destinazioni più probabili per il fuoriclasse argentino.

Ma quanto costerebbe per i club in questione coltivare il sogno Messi in base al rispettivo fatturato? La Pulce chiede 50 milioni netti a stagione. Una cifra che, al lordo, impegnerebbe parigini e inglesi per un totale, riporta Calcio e Finanza, di 90,9 milioni di euro l’anno. E parliamo solo dello stipendio fisso, senza contare eventuali bonus per le performance in campo.

Per l’Inter, invece, lo stipendio lordo si fermerebbe a 66,5 milioni di euro, complice il Decreto Crescita per gli stranieri che approdano in Italia.

Ma quanto inciderebbe sul fatturato lo stipendio annuale di Messi?

Ecco i deti, relativi all’ultimo report di Deloitte sui fatturati delle principali squadre europee:

Manchester City

Fatturato: 610,6 milioni di euro. Stipendio lordo Messi: 90,9 milioni. Incidenza: 14,89%

Inter

Fatturato: 364,6 milioni di euro. Stipendio lordo Messi: 66,5 milioni. Incidenza: 18,24%

Psg

Fatturato: 635,9 milioni di euro. Stipendio lordo Messi: 90,9 milioni. Incidenza: 14,29%