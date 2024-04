"Un piano in due mosse per il futuro azionario dell’Inter, fresca di scudetto. La prima mossa sembra a portata di mano. Nel giro di due settimane, probabilmente la prima settimana di maggio, il presidente dell’Inter Steven Zhang potrebbe annunciare un nuovo accordo di rifinanziamento a monte della catena di controllo del club nerazzurro. Le negoziazioni sono infatti in corso con il gruppo statunitense Pimco, un colosso dell’asset management. All’accordo di rifinanziamento manca soltanto la firma, ma le trattative sarebbero a buon punto. La base delle trattative con Pimco sarebbero focalizzate su un prestito da 400 milioni di

uro con un tasso più o meno uguale a quello concesso da Oaktree negli ultimi 3 anni, cioè il 12 per cento", sottolinea il Sole 24 Ore.

Futuro saudita? — "In ogni caso, negli ambienti finanziari, più che al rifinanziamento si guarda alla tipologia di prestito. Sarebbe un finanziamento-ponte finalizzato alla cessione di una quota azionaria del club nerazzurro. Proprio su questo versante, la seconda mossa che potrebbe essere prevista, i rumors sono fitti. Circola ormai da qualche giorno, in modo insistente, l’indiscrezione che un consorzio saudita avrebbe avviato una due diligence sui conti dell’Inter, chiedendo documentazione apposita al club. Contattati, ambienti vicini alla società nerazzurra non commentano sul tema, ma questa volta pare più che una semplice suggestione. Altre fonti fanno notare che mai un gruppo come Pimco si sarebbe fatto coinvolgere in un’operazione di rifinanziamento, senza avere alle spalle qualcuno di concreto"

