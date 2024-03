Il rifinanziamento sarebbe, in questo modo, uno strumento per concedere anche più tempo, affinché le trattative con il nuovo azionista si finalizzino. In caso contrario, senza la garanzia di capitali freschi in arrivo, il fondo Usa avrebbe deciso di optare per l’escussione del pegno sulla controllante lussemburghese dell’Inter, di fronte al debito di Zhang per 385 milioni (compresi gli interessi). Intanto ieri il Cda dell’Inter ha approvato il primo semestre in utile di 22,3 milioni, con ricavi in aumento del 35%. L’intero esercizio è però previsto in perdita".