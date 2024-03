"L'Inter proprio stamani ha avuto il CdA, che ha chiuso la semestrale con conti molto positivi e fanno seguito a un trend di risanamento dovuto anche gli obblighi assunti con la UEFA. C'è stato un buon incremento di ricavi, non solo dovuti al calciomercato ma anche ad altre voci. Il conto economico dell'Inter è positivo e viaggia come altre squadre italiane verso il risanamento. Da un lato c'è una società in via di risanamento, con un bond che scade nel 2027 e sarà una scadenza importante, che coincide con quella dell'attuale management".