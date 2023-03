Sky – Inter, per lo Spezia recuperati Dimarco e Correa. Skriniar lavora per il Porto

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di venerdì sera a La Spezia contro la squadra di Semplici

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di venerdì sera a La Spezia contro la squadra di Semplici. Come riporta Sky Sport, infatti, l'allenatore dell'Inter potrà contare anche su Federico Dimarco e Joaquin Correa, che sono ormai completamente ristabiliti. Resta da capire se da inizio partita (poco probabile, anche se Dimarco ha qualche chance in più) o a partita in corso.