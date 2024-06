"Serviranno 500mila euro ai nerazzurri per riportare Pio in nerazzurro, una cifra non elevata ma stabilita come sorta di premio-valorizzazione per l’anno in maglia bianca dell’attaccante, cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione. In caso di passo indietro dell’Inter, invece, lo Spezia dovrà versare ai milanesi quattro milioni e mezzo e avrà acquistato a titolo definitivo il calciatore, a quel punto spezzino al 100%".