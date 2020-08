Inter, spunta la frase di Conte durante il vertice: “Ok ci sto, apprezzo la chiarezza ma…”

Antonio Conte resterà sulla panchina dell’Inter: è la decisione emersa dopo il vertice di oltre tre ore di ieri con tutta la dirigenza e il presidente Zhang. Conte ha fatto marcia indietro rispetto alle uscite pubbliche post Atalanta e post Siviglia ma ha chiesto anche qualcosa ai vertici del club.

Si è rivolto a tutta la dirigenza al completo e ha detto: «Ok, ci sto, apprezzo la vostra chiarezza e andiamo avanti. Però la stessa chiarezza ci dev’essere all’esterno», è stato più o meno il senso delle sue parole, racconta la Gazzetta dello Sport.

“Delle serie: sarò anche il vostro top player, ma non sono un mago. E quindi non chiedetemi di vincere per forza lo scudetto, la classifica di questo campionato non inganni, ai tifosi è bene parlare chiaro. Dall’altra parte tutti si sono dimostrati convinti, in questo senso. Il che non significa che il processo di crescita dell’Inter non possa continuare. Ma che probabilmente si saliranno meno gradini di quelli previsti un anno fa e di quelli poi effettivamente scalati lungo tutta l’ultima stagione“, scrive ancora la Rosea.