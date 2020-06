Inter, Stellini: “Vittoria meritata, creato tanto. Crediamo in questo gruppo, strada giusta”

Una partita soffertissima, in cui il Parma avrebbe meritato probabilmente qualcosa in più. Una gara tosta, in cui i nerazzurri hanno dovuto far fronte alle micidiali ripartenze gialloblù, rischiando più volte di dover dire definitivamente addio ai tre punti. Alla fine, però, la vittoria è arrivata. E, visto il periodo, sono tre punti fondamentali.

L’Inter batte in rimonta nel finale per 2-1 il Parma grazie alle reti di de Vrij e Bastoni e, ribaltando il gol iniziale di Gervinho, si porta a casa tre punti pesantissimi per il proseguo del campionato e per tenere a debita distanza l’Atalanta. Ai microfoni di Sky Sport, Cristian Stellini, vice allenatore nerazzurro, in panchina oggi al posto dello squalificato Conte, ha parlato così:

VITTORIA MERITATA – “Vittoria meritata ampiamente. Al di là che abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma, sapendo che è una delle squadre più difficili da affrontare, abbiamo costruito la partita, abbiamo creato tanto e alla fine abbiamo meritato il risultato”.

GOL PRESI – “I gol presi? Abbiamo analizzato le situazioni contro il Sassuolo, analizzeremo anche la partita di stasera. In questo momento non è facile avere tutti pronti. Due giocatori stasera in difesa erano alla prima gara dopo quattro mesi. Questo non è facile, soprattutto quando i tuoi clienti sono Gervinho e gli altri attaccanti del Parma. Nelle gare precedenti abbiamo subito 8 tiri e 5 gol, bisogna analizzare tutto fino in fondo. Ci aspettavamo una risposta importante dai ragazzi e l’abbiamo avuta. Siamo contenti, anche perché chi è entrato dopo ha fatto e farà la differenza”.

CREATO MOLTO – “Non sempre troviamo le due punte che combinano tra di loro. Sono scelte che cambiano partita dopo partita. Ma in queste tre partite abbiamo creato tanto. Dobbiamo sfruttare le occasioni che proponiamo. Dobbiamo sapere che abbiamo cambiato alcune cose, dobbiamo crescere. Abbiamo inserito il trequartista e bisogna migliorare. Cerchiamo imprevedibilità. Abbiamo sofferto, ma anche creato molto”.

MERITI – “Bisogna migliorare, lavoriamo. Guardiamo avanti e ci prendiamo i meriti quando è il caso. E stasera abbiamo giocato, reagito, e non era semplice. Non dobbiamo aspettarci che, quando inserisci delle novità, tutto fili liscio e perfetto. le partite si vincono anche con la testa, nelle difficoltà, aspettando il proprio momento. Non c’è solo il bel gioco. A Napoli abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto. Crediamo in questa strada e in questi giocatori e così vogliamo continuare”.

ASSENZE – “In mezzo ci stanno mancando elementi fondamentali, come Sensi e Brozovic. Gli attaccanti, quando entrano in un periodo di errori sottoporta, diventa tutto un vortice che ti trascina. Dobbiamo aspettare il loro momento, anche se loro ne hanno fatti tanti di gol”.

(Fonte: Sky Sport)