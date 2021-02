CorSera – Inter, Suning tratta con Bc Partners. Ma a spuntarla può essere Ares: due scenari

Suning tratta la cessione dell'Inter con Bc Partners, ma non solo. Il fondo americano potrebbe spuntarla, due i nuovi scenari

Come spiega il Corriere della Sera "La forbice tra la valutazione del fondo (750 milioni) e la richiesta della proprietà (1 miliardo) resta, anche se ci potrebbe essere un punto d’incontro vicino agli 850 milioni. Goldman Sachs, advisor di Suning porta avanti i discorsi con altri interlocutori, sono soprattutto gli americani a essere interessati. Il fondo Ares potrebbe spuntare un 30 per cento, rilevando la quota di minoranza di Lion Rock. Suning sta comunque valutando anche la possibilità di un prestito ponte di 200 milioni che gli permetta di chiudere la stagione e proseguire con più calma con la vendita. Devono però essere trovate le garanzie fuori dalla Cina e non è molto semplice, anche se non impossibile".

"L’Inter non corre rischi, il gruppo Suning ha ribadito a più riprese che garantirà la continuità aziendale per tutto il 2021. A marzo però ci sono scadenze importanti, va sistemata la questione stipendi e anche saldati i pagamenti per ottenere il via libera dell’Uefa per partecipare alle prossime coppe", aggiunge il quotidiano.