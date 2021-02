Inter, servono 200-250 mln subito. Il progetto di Suning. “Tenere la maggioranza e…”

Ci sono più fondi interessati e alla finestra ma l'idea di Zhang e Suning è di mantenere la maggioranza dell'Inter

La Gazzetta dello Sport riporta aggiornamenti sulla questione societaria dell'Inter: Marotta e Ausilio stanno lavorando al rinnovo di contratto di tre giocatori ma hanno le antenne dritte per captare cosa potrà capitare in Cina.

"L'ambizioso progetto Suning ha avuto un progressivo rallentamento, fino a fermarsi del tutto, e ora serve nuova liquidità per restare a galla in attesa di ripartire: 200-250 milioni, da ottenere magari attraverso un prestito-ponte e necessari per le tante urgenti scadenze, dagli stipendi alle iscrizioni Uefa".

Come riporta la Rosea, la volontà di Suning è quella di restare come azionista di maggioranza, sperando che tra qualche mese possa tornare il sereno sui conti e che si allentino i veti da Pechino. "Nel mentre, sono tanti i fondi speculativi alla finestra per entrare nell’azionariato della società: Bc Partners è quello uscito con più decisione allo scoperto, salvo poi ritirarsi in un rigido silenzio, ma ha comunque formulato un'offerta assai distante dalle richieste degli Zhang. Questo scenario nebuloso condiziona ogni minimo movimento nel club e fa da sfondo a tutte le trattative individuali con i giocatori", il giudizio della Rosea.