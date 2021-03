FCIN1908 / Inter, oggi tamponi rapidi e molecolari: ecco i prossimi passi

La squadra nerazzurra, dopo la positività riscontrata di D'Ambrosio, è stata sottoposta a tampone rapido (tutti negativi) e a quello molecolare

Oggi l’Inter ha ricevuto l’esito dell’ultimo molecolare al quale si è sottoposto D’Ambrosio. Tutto il gruppo squadra, che si è ritrovato ad Appiano Gentile oggi, si è sottoposto a tampone antigenico rapido (tutti negativi) e a tampone molecolare (il cui esito si avrà domani), come raccolto da FCINTER1908. Il protocollo in casa Inter è già scattato: massima attenzione e applicazione delle norme di sicurezza. Intensificata anche la frequenza dei tamponi. L’ultimo tampone prima della gara di sabato contro il Sassuolo è previsto 24 ore prima (come da protocollo in caso di isolamento fiduciario).