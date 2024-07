È Taremi il volto di questo precampionato dell'Inter. Ancora in gol ieri, contro la Pergolettese, l'attaccante sta confermando quanto di buono si pensava di lui. E ora ha tempo per convincere Inzaghi a dargli più spazio possibile in attacco.

"L’iraniano sta strappando consensi: due gol al Lugano il 17 luglio e un altro alla Pergolettese ieri pomeriggio, nel test vinto 2-1 dai nerazzurri (di Salcedo la seconda rete). Taremi ha punto già tre volte nelle prime due uscite. Gli highlights consistono in un rigore, uno scavetto a tu per tu con il portiere dopo trenta metri di campo palla al piede e un rasoterra di sinistro dopo un taglio tra le linee, su assist di Mkhitaryan. Il biglietto da visita della punta, in campo 75 minuti tra scambi di prima e movimenti. Inzaghi e lo staff sono entusiasti. Taremi, preso a parametro zero dopo 91 gol in quattro anni tra le fila del Porto, dorme ad Appiano e sta imparando la lingua. Per ora ha assimilato solo alcune frasi attinenti al campo e là e quei classici «grazie», «prego», e «come stai?» che ti aiutano a familiarizzare con il nuovo mondo. Taremi, in carriera, ha già piazzato diverse bandierine: Doha, Vila do Conde, Porto, Milano, la sua nuova casa dopo sette trofei vinti lungo il Douro", racconta La Gazzetta dello Sport.